Психологическая помощь: ООН вместе с Метинвестом создадут центры реабилитации в Украине

В Украине появятся Центры психологической реабилитации и поддержки пострадавших от войны России с Украиной. Это – гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" и ООН.

Первый подобный центр заработает уже в июле 2023 года в Запорожье. Соответствующие намерения закреплены в меморандуме о сотрудничестве между "Спасаем жизнь", ГД ООН в Украине и Запорожским областным советом.

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"Спасаем жизнь" уже имеет опыт и инфраструктурную экспертизу в организации работы реабилитационных и медицинских центров, реализации инициатив в сфере психологической и социальной помощи. Объявленная инициатива Метинвеста поможет обустроить и меблировать помещения для организации центра. Кроме того, к работе будут привлечены квалифицированные психологи и персонал.

Юрий Рыженков – генеральный директор Группы Метинвест – подчеркнул, что их задача как социально ответственной компании – системно помогать украинцам преодолеть сложности и боль войны.

"Спасаем жизнь" совместно с партнерами уже развивает направления реабилитации и протезирования военных и гражданских, а также психологического восстановления женщин и детей. Время создания центров в городах присутствия Метинвеста, которые помогут мирным жителям восстановиться и интегрироваться в общество. Наш партнер в этом проекте – Глобальный договор ООН в Украине – имеет значительный опыт работы в этой сфере, – говорится в сообщении.

Рыженков подчеркнул: Метинвест надеется, что вместе удастся минимизировать вред ментальному здоровью украинцев.

Центр в Запорожье станет продолжением проекта Mental Help. Его инициировал Глобальный договор ООН в Украине. Это онлайн-платформа, которая оказывает профессиональную психологическую помощь украинцам. В Запорожье соответствующая инициатива впервые выйдет в офлайн.

ГД ООН в Украине разработает концепцию программы психологической помощи, проведет обучение психологов и персонала центра и организует его работу.

Глобальный договор ООН в Украине и "Спасаем жизнь" имеют общую цель – сделать психологическую помощь доступной каждому украинцу. Для нас очень ценно найти партнера, который разделяет наши ценности и желание двигать проект дальше и который даже в условиях неопределенности верит в важность этой инициативы. Сейчас Mental Help активно развивается и впервые выходит в офлайн-среду. Запорожье – это большой хаб для людей, почувствовавших на себе последствия войны. Именно поэтому мы с командой выбрали эту локацию для открытия первого коммьюнити центра. Уверены, что вместе с инициативой сможем оказать еще больше качественной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", — рассказала генеральный директор ГД ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Запорожский областной совет заинтересован в преодолении травм войны среди жителей региона и многочисленных переселенцев и поможет с выделением помещений для создания центра.

"Как человек, который с начала широкомасштабного вторжения не уезжал из Запорожья, я четко понимаю, что ревитализация, восстановление ментального здоровья, психологическая реабилитация станут ведущими направлениями, к которым необходимо привлекать максимальные ресурсы. Поэтому я очень благодарна за такую своевременную и точную инициативу" со стороны Глобального договора ООН в Украине, со стороны социально-ответственного бизнеса – компании Метинвест, а также за возможность присоединиться к этому важному делу Запорожскому областному совету, – заявила Елена Жук.

Инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 миллиона евро. Украинцы получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на 246 тысяч евро. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира. К инициативе присоединились 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.

Глобальный договор ООН в Украине – это украинская сеть крупнейшего в мире сообщества ответственных бизнесов. Эта особенная инициатива Генерального секретаря ООН призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе 10 Принципов в области прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией. Организация насчитывает 21 тысячу участников в 162 странах мира. Украинская сеть имеет 118 участников. Группа Метинвест присоединилась к Глобальному договору ООН в 2010 году.