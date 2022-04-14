ООН заявляет о почти 2 тысячах гражданских жертв в результате вторжения России

Из-за войны России против Украины ежедневно страдают мирные жители, в том числе дети. ООН фиксирует погибших и раненых в тех регионах, где это можно сделать.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) уже зафиксировало 4 521 жертву среди гражданского населения в стране. Это 1 932 погибших и 2 589 раненых.

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Пол многих погибших до сих пор не установлен

Из-за полномасштабного вторжения России и агрессии против человечества, среди погибших – 485 мужчин, 313 женщин, 31 девочка и 54 мальчика, а также 72 ребенка и 977 взрослых, пол которых до сих пор неизвестен.

По данным ООН, число раненых составляет 2 589 человек. В их числе 250 детей.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

– говорится в УВКПЧ ООН.

Сообщается, что реальные цифры значительно выше, так как получение информации из регионов, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой.

Информация, которая поступает, например, из Мариуполя, Изюма, Попасной и т.д., еще требует подтверждения. Потому эти цифры погибших не включены в статистику.

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