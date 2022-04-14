Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вже зафіксувало 4521 жертву серед цивільного населення в країні. Це 1932 загиблих і 2589 поранених.

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Стать багатьох загиблих досі не встановлена

Через повномасштабне вторгнення Росії та агресію проти людства, серед загиблих – 485 чоловіків, 313 жінок, 31 дівчинка і 54 хлопчики, а також 72 дитини та 977 дорослих, стать яких досі невідома.

За даними ООН, кількість поранених складає 2589 людей. Серед них 250 дітей.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари,

– йдеться в УВКПЛ ООН.

Повідомляється, що реальні цифри значно вищі, адже отримання інформації з тих регіонів, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою.

Інформація, яка надходить, до прикладу, з Маріуполя, Ізюму, Попасної тощо ще потребує підтвердження. Тому ці цифри загиблих не включені до статистики.

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