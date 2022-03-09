В ООС рассказали о военном, который 7 лет служил в армии России, а с 2014 года защищает Украину

9 марта 2022 , 17:42
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Источник:

ООС

Человек с 1991 по 1998 год служил в армии России. Однако под позывным Ультрасом он с 2014 года защищает Украину.

Военный признался, что до 2014 года не считался с политикой. Он был предпринимателем и возглавлял объединение футбольных фанатов кировоградской "Звезды".

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Был ранен

Ультрас отправился защищать Украину в составе одной из артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины. Он доставлял боеприпасы в боевые подразделения.

Подразделения нашей бригады участвовали в обороне Дебальцевского плацдарма. Тогда были первые потери, а летом 2015 года во время выполнения заданий на Луганском направлении я был тяжело ранен и должен был вернуться домой,
– рассказал защитник.

Преступление всей России

Военный после года гражданской жизни вернулся в армию. Однако должность в военкомате его не устраивала, поэтому в 2020 году он перешел в отдельную мотопехотную бригаду. Мужчина эмоционально реагирует на начало полномасштабного вторжения.

"Бесит молчание народа, который, как стадо баранов, не делает ничего в то время, когда убивают их мужей, сыновей, братьев. Где в это время их родители? Создается впечатление, что они молчат и боятся тех дубинок больше, чем смерти своих детей . Поэтому это преступление не только Путина, но и всей России", – сказал военный.

Сейчас мужчина находится недалеко от Донецка, ситуация под контролем. Он отметил, что победа за Украиной.

 

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Автор: Марія Масюк