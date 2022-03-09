Військовий зізнався, що до 2014 року не зважав на політику. Він був підприємцем та очолював об'єднання футбольних фанатів кіровоградської "Зірки".

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Був пораненим

Ультрас пішов захищати Україну у складі однієї з артилерійських бригади Збройних сил України. Він доставляв боєприпаси в бойові підрозділи.

Підрозділи нашої бригади брали участь в обороні Дебальцівського плацдарму. Тоді були перші втрати, а влітку 2015 року під час виконання завдань на Луганському напрямку я був тяжко поранений і мусив повернутися додому,

– розповів захисник.

Злочин всієї Росії

Військовий після року цивільного життя повернувся до армії. Однак посада у військкоматі його не влаштовувала, тому у 2020 році він перейшов до окремої мотопіхотної бригади. Чоловік емоційно реагує на початок повномасштабного вторгнення.

"Бісить мовчання народу, який, мов стадо баранів, не робить нічого у той час, коли вбивають їхніх чоловіків, синів, братів. Де у цей час їхні батьки? Складається враження, що вони мовчать і бояться тих кийків більше, ніж смерті своїх дітей. Тому це злочин не тільки Путіна, а й всієї Росії", – сказав військовий.

Наразі чоловік перебуває неподалік Донецька, ситуація під контролем. Зазначив, що перемога за Україною.

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