В ООС за день отбили 8 российских атак: уничтожено 12 единиц техники

Украинские герои продолжают давать отпор российским оккупантам. На протяжении суток враг несколько раз пытался атаковать в зоне ООС, но благодаря нашим защитникам потерпел неудачу.

Россияне активно наступают на позиции ВСУ в зоне ООС. В течение 13 апреля они совершили 8 попыток прорыва.

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Враг отбит и нанесен урон

Мастерские воины ВСУ сумели отразить все атаки российских оккупантов. Также враг понес очередные потери.

Наши защитники уничтожили один танк, 4 бронированные машины и 6 автомобилей. Также удалось уничтожить одну из артиллерийских систем врага.

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