В ОП объяснили, почему нет окончательного решения относительно нового визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский собирается принять участие в 76 сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Однако не исключено, что это может быть в онлайн-формате.

Зеленский снова отправится в США, если это будет иметь пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Вероятность поездки – 50/50

По словам спикера, президент будет принимать решение, учитывая целесообразность.

Ведь потратить много времени – день туда, день обратно на перелет – ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза,

– сказал Никифоров.

Под пользой пресс-секретарь подразумевает договоренности, встречи, подписание документов. Тогда это оправдывает потерю времени. То есть, если это будет просто церемониальная поездка, то Зеленский может решить не лететь. Однако, как отметил Никифоров, сейчас вероятность поездки – где-то "50/50".

О чем будет говорить Зеленский на Генассамблее ООН

Во время выступления Зеленский затронет тему Крымской платформы. В ООН входят 193 страны, поэтому каждая может присоединиться к декларации, подписанной на саммите 23 августа.

"Это было бы хорошим жестом", – добавил пресс-секретарь.

Что известно о предыдущем визите президента в США

30 августа Зеленский посетил США. В рамках визита он встретился с украинской диаспорой в Чикаго, директором NASA Биллом Нельсоном и гендиректором Apple Тимом Куком.

1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам разговора президенты одобрили совместное заявление по стратегическому партнерству.

Ранее Никифоров говорил, что президент поедет в США в конце сентября. Открытие 76 Генеральной ассамблеи ООН состоится 14 сентября, а общие дебаты – 3 21 по 27 сентября. Однако спикер подчеркнул, что поездка еще не утверждена.