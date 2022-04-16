В ОП подвели итоги новых ударов по российской экономике за неделю

Мир продолжает наносить удары по экономике России. В частности, расширяют санкции против оборонных предприятий и чиновников страны-агрессора.

За неделю новые санкции одобрили ряд стран. Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Кстати Из-за новых санкций Россия будет терять 1 миллиард долларов ежедневно, – Устенко

Результаты за неделю

Канада наложила санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора.

наложила санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора. Япония тоже ввела новые антироссийские санкции. Под них попали дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, супруга и дочь главы Сергея Лаврова, а также 385 депутатов госдумы, Альфа-Банк, Сбербанк и оборонные предприятия. Всего – 28 организаций.

тоже ввела новые антироссийские санкции. Под них попали дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, супруга и дочь главы Сергея Лаврова, а также 385 депутатов госдумы, Альфа-Банк, Сбербанк и оборонные предприятия. Всего – 28 организаций. Великобритания внесла под ограничения 206 физических и юридических лиц. Туда попал и Медведчук, а также Владимир Евтушенков, Владимир Якунин и другие.

внесла под ограничения 206 физических и юридических лиц. Туда попал и Медведчук, а также Владимир Евтушенков, Владимир Якунин и другие. Швейцария одобрила последний пакет санкций ЕС против России и Белоруссии.

одобрила последний пакет санкций ЕС против России и Белоруссии. Австралия ввела санкции против "Газпрома" и "Транснефти". В перечне ограничений оказались 13 компаний.

ввела санкции против "Газпрома" и "Транснефти". В перечне ограничений оказались 13 компаний. Польша ввела эмбарго на импорт российского угля.

Важно, что ЕС готов к нефтяному эмбарго. После 24 апреля это начнут обсуждать. Рассматривают эмбарго на танкерную и трубопроводную нефть.

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