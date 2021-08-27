В ОП рассказали, какие соглашения Украина подпишет в рамках визита Зеленского в США

В Офисе Президента сообщили о практической готовности проработки проектов 3 двусторонних документов. Их Украина и США планируют подписать во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Сейчас идет активная подготовка к визиту Зеленского в США. В частности, заместитель руководителя ОП Роман Машовец провел встречу с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт. Также в разговоре принимали участие другие представители Посольства США в Украине.

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Одной из приоритетных тем встречи были вопросы безопасности в рамках подготовки предстоящего визита.

В документах, которые могут подписать Украина и США, говорится об:

оборонном партнерстве;

проектах в области исследований, разработок, испытаний, оценки и сотрудничества в космической сфере.

Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита Президента Украины в США,

– подчеркнули в ОП.

Кроме того, политики обсудили повышение эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны.

Еще одной темой стало дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Визит Зеленского в США