В ОП рассказали, какие соглашения Украина подпишет в рамках визита Зеленского в США
Источник:Офіс Президента
В Офисе Президента сообщили о практической готовности проработки проектов 3 двусторонних документов. Их Украина и США планируют подписать во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Сейчас идет активная подготовка к визиту Зеленского в США. В частности, заместитель руководителя ОП Роман Машовец провел встречу с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт. Также в разговоре принимали участие другие представители Посольства США в Украине.
Заметьте Наши друзья могут вести себя эгоистично, – Витренко о действиях США и Германии
Одной из приоритетных тем встречи были вопросы безопасности в рамках подготовки предстоящего визита.
В документах, которые могут подписать Украина и США, говорится об:
- оборонном партнерстве;
- проектах в области исследований, разработок, испытаний, оценки и сотрудничества в космической сфере.
Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита Президента Украины в США,
– подчеркнули в ОП.
Кроме того, политики обсудили повышение эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны.
Еще одной темой стало дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Визит Зеленского в США
- Визит Владимира Зеленского в США начнется 28 августа. Кроме Вашингтона, украинский президент посетит также Чикаго и Сан-Франциско.
- Встреча Зеленского и президента США Джо Байдена запланирована на 31 августа.
- В МИД рассказали, что формат будет предусматривать не только встречу делегаций, но и разговор тет-а-тет.