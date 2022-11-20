Это закончит войну: у Зеленского сказали, сколько и в каком оружии нуждается Украина

В Офисе Президента заявили, что Украине нельзя останавливать контрнаступление, чтобы не приумножить свои потери. Для того чтобы выбить оккупантов и закончить войну, Украине нужен ряд вооружений.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он перечислил вооружение, которое сейчас нужно Вооруженным Силам Украины.

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В ОП упомянули о ракетах ATACMS

По словам Подоляка, Украине нужно:

от 150 до 200 танков,

около 300 бронеавтомобилей,

сотня артиллерийских систем,

50 – 70 реактивных систем залпового огня,

10 – 15 систем противовоздушной обороны для закрытия неба.

Подоляк отметил важность "грозных" американских систем HIMARS, "которых Украина уже имеет в нескольких единицах".

Кроме того, советник главы ОП упомянул американские ракеты ATACMS, дальность полета которых составляет 300 км. В настоящее время у Украины есть ракеты ATACMS, дальность которых составляет 80 километров.

По мнению Подоляка, такие ракеты "приблизят окончание войны", позволив Украине "уничтожить крупные российские военные склады", расположенные в глубине оккупированных территорий, которые сейчас недоступны.

По его словам, Киеву "не нужно" атаковать военные объекты на территории России.

Война закончится, когда мы возобновим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины,

– резюмировал он.

Украина получила мощную помощь от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября впервые совершил визит в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Сунак приехал в Украину не с пустыми руками.

В ходе визита в Киев британский премьер пообещал Украине поддержку к победе в войне с Россией. Риши Сунак анонсировал новую помощь Украине. В частности:

120 специальных зенитных орудий;

обучение для военных медиков и инженеров;

зимнее оборудование для военных;

гуманитарную помощь более чем на 16 миллионов фунтов.

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