В ОП рассказали, когда украинцы смогут купить лекарства на "тысячу Зеленского"

Украинцы в возрасте от 60 лет, которые получили прививку от коронавируса смогут потратить полученную 1 000 гривен на покупку лекарств. Такая возможность появится со второй половины января 2022 года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма 20 декабря на брифинге рассказал, что уже приняли решение по лекарствам за "тысячу Зеленского".

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Когда 1 000 за прививку можно будет потратить на лекарства

Представитель ОП отметил, что сейчас готовят соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, вносят изменения в программное обеспечение и алгоритмы, по которым работает эта программа.

По нашим оценкам, во второй половине января эта услуга будет доступна для всех граждан старше 60 лет для оплаты лекарств,

– заявил Шурма.

Он уточнил, что каждый месяц в программу "єПідтримка" будут вносить изменения по расширению направлений, на которые можно потратить полученные деньги.

Украинцы активно участвуют в программе

Шурма также сообщил, что только за первые сутки работы программы более 3,5 миллиона украинцев зарегистрировались с целью получения 1 000 гривен.

Сейчас людям выплатили примерно 1,5 миллиарда гривен. Деньги пока можно получить через шесть банков: Monobank, "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" и "А-банк".

Активнее всего украинцы тратят "тысячу Зеленского" на приобретение книг. Далее следуют услуги учреждений культуры и театров.

Тысяча за вакцинацию: что известно о программе

В Украине 19 декабря официально запустили проект "єПідтримка" в приложении "Дия".

Он дает возможность людям, получившим прививку от коронавируса, получить 1 000 гривен.

В перечень услуг, на которые можно потратить деньги: спортзал, книги, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри страны.

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