Опасно: Латвия рекомендовала авиакомпаниям не летать над Казахстаном

Латвия рекомендует самолетам обходить воздушное пространство Казахстана. Агентство гражданской авиации Латвии оценило его как опасное.

Пресс-служба Агентства гражданской авиации Латвии подчеркнула, что протесты на территории Казахстана происходят с применением огнестрельного оружия. Кроме того, фиксируют эскалацию противостояния.

Заметьте Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти, – Блинкен про Казахстан

Это создает высокую угрозу безопасности для гражданских самолетов, следующих в аэропорты Казахстана.

Агентство посоветовало авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Казахстана и оценить возможность использования воздушного пространства Казахстана для полетов в другие аэропорты назначения,

– говорится в сообщении.

Токаев приказал силовикам стрелять

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по митингующим.

Политик отметился циничным заявлением, что силовикам вроде бы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".

Токаев подчеркнул: "Их надо уничтожить, и это сделают в ближайшее время".

Ввод войск в Казахстан: смотрите видео

МВД Казахстана сообщило о задержании до 4 тысяч протестующих. В ведомстве подчеркнули, что им грозит пожизненное заключение.