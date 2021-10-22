Опасность в повторении инцидентов, – политолог о нападении на дом Жовквы

В дом Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова". Если это был заказ, то нужно выяснить, по каким причинам его делали – по личным или политическим.

Ведь если мотивы были политическими, то это довольно странно. Ведь заместитель председателя Офиса Президента не является очень известным человеком. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, можно предположить, что есть проявления агрессии против всех, кто является богатым или кто у власти. Но если говорится о заказе через интернет, то этот вопрос – к спецслужбам.

В чем опасность? В том, что есть повторение инцидентов,

– отметил Фесенко.

Он отметил, что с одной стороны такие случаи являются предупреждением разным любителям "черных" политических технологий, с другой – призыв к спецслужбам.

"Надо работать над предупреждением таких инцидентов, не допускать их. Очень опасно, если возникнет цепная реакция", – пояснил политолог.

Одним из мотивом (нападения на Жовкву – 24 канал) может быть провоцирование дестабилизации. Этим могут заниматься и представители иностранных спецслужб. В любом случае это вызов для наших спецслужб и правоохранительных органов. В таких случаях они должны работать на опережение. Владимир Фесенко Политолог

Напомним, что в конце сентября неизвестные обстреляли автомобиль помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Президент отреагировал на покушение и заявил, что такие действия являются слабостью.

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