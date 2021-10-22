Ведь если мотивы были политическими, то это довольно странно. Ведь заместитель председателя Офиса Президента не является очень известным человеком. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко.
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По его словам, можно предположить, что есть проявления агрессии против всех, кто является богатым или кто у власти. Но если говорится о заказе через интернет, то этот вопрос – к спецслужбам.
В чем опасность? В том, что есть повторение инцидентов,
– отметил Фесенко.
Он отметил, что с одной стороны такие случаи являются предупреждением разным любителям "черных" политических технологий, с другой – призыв к спецслужбам.
"Надо работать над предупреждением таких инцидентов, не допускать их. Очень опасно, если возникнет цепная реакция", – пояснил политолог.
Одним из мотивом (нападения на Жовкву – 24 канал) может быть провоцирование дестабилизации. Этим могут заниматься и представители иностранных спецслужб. В любом случае это вызов для наших спецслужб и правоохранительных органов. В таких случаях они должны работать на опережение.
Напомним, что в конце сентября неизвестные обстреляли автомобиль помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Президент отреагировал на покушение и заявил, что такие действия являются слабостью.
Политолог прокомментировал нападение на дом Жовквы: смотрите видео
Главное о нападении на дом Жовквы
- В дом заместителя председателя ОП утром 22 октября бросили "коктейль Молотова".
- Как сообщает полиция и Служба безопасности Украины, 25-летний мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью во двор дома Игоря Жовквы. К счастью, никто не пострадал.
- По информации правоохранителей, нападающий не имеет работы и постоянного места жительства, родом из Черкасской области.
- Как сообщил сам злоумышленник, сообщение о заказе поджога дома неизвестного ему лица он нашел на одном из сайтов объявлений о работе. Указания от заказчика получал через телеграм.
- За выполненную работу ему, мол, обещали заплатить 4 тысяч долларов, но после того, как информация о нападении появится в СМИ.
- По словам представителя президента Сергея Никифорова, они рассчитывают на быстрое установление заказчиков и мотивов нападения. В то же время такие попытки запугать власть являются "жалкими".