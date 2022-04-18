Опасность ракетных и бомбовых ударов по стране до сих пор есть – Залужный просит не игнорировать сирены

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что для всей Украины остается опасность ракетных и бомбовых ударов.

Валерий Залужный призвал всех соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги.

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Кроме того, он попросил с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, имеющих место в условиях военного положения.

"Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа-публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", – добавил Залужный.

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