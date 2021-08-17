На опасные антиснайперские системы Минобороны потратило почти 9 миллионов гривен
Источник:Офис генпрокурора
Из-за действий должностных лиц Минообороны закупили непригодные антиснайперские системы. Элементы оружия по цене в более 8,7 миллионов гривен являются даже опасными для жизни военных.
Чиновники Генштаба ВСУ и Минобороны действовали в сговоре. Бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины уже объявили подозрение.
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Системы, несущие угрозу для жизни военных
По данным следствия, бывший директор департамента Минобороны вступил в сговор с военнослужащими генштаба ВСУ и Минобороны. Далее по государственному оборонному заказу закупил антиснайперские системы, которые являются непригодными для использования в армии.
Во время работы они имеют демаскирующие признаки, что представляет угрозу для жизни и здоровья военнослужащих. Вследствие этого государству понесло более 8,7 миллиона гривен убытков.
Экс-директору департамента Минобороны сообщили о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий в условиях особого периода, что повлекло тяжкие последствия.
Досудебное расследование осуществляют следователи главного следственного управления Государственного бюро расследований.Напомним! СБУ недавно разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны в Одесской области. Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты ведомства. Ежемесячно убытки бюджета составляли почти 500 тысяч гривен.