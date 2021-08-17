Посадовці генштабу ЗСУ і міноборони діяли у змові. Колишньому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України вже оголосили підозру.

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Системи, що несуть загрозу для життя військових

За даними слідства, колишній директор департаменту Міноборони змовився з військовослужбовцями генштабу ЗСУ та Міноборони. Далі за державним оборонним замовленням закупив антиснайперські системи, які є непридатними для використання в армії.

Під час роботи вони мають демаскуючі ознаки, що становить загрозу для життя та здоров'я військовослужбовців.Внаслідок цього державі зазнала понад 8,7 мільйона гривень збитків.

Ексдиректору департаменту Міноборони повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо! СБУ нещодавно викрила корупцію на двох державних підприємствах Міністерства оборони в Одеській області. Чиновники незаконно здавали в оренду об'єкти відомства. Щомісяця збитки бюджету становили майже 500 тисяч гривень.