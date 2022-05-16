Опасные нытики: как и почему Остап Дроздов подыгрывает российской пропаганде

Блогер Остап Дроздов, маскирующийся под украинского уберапатриота, всеми силами пытается перессорить украинцев и выступает как агент влияния "русского мира". Очередная попытка, в которой он намекнул, что Мариуполь сам виноват в том, что россияне совершают в городе геноцид, спровоцировала большой скандал и подняла вопрос не только относительно его адекватности, но и присутствия в медиапространстве.

Ложная логика

В Киевской области у пророссийских политических сил никогда не было заметной поддержки, Киевщина всегда была промайдановской/проевропейской/проукраинской.

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Это не помешало грязным московитам припереться на Киевщину, разрушить села и города, уничтожить людей.

Эти дегенераты просто любят убивать, разрушать и грабить. Им безразлично, где это делать. Сделали бы это с не меньшим удовольствием и на Львовщине. Если бы туда пустили. И сам бы Дроздов, если бы там остался, а, может, – и не прошел бы "фильтрацию".

Манипулятивный пост Дроздова сыграл на руки российской пропаганде / Скриншот

Поэтому просто нужно не забывать, что этот тотальный мрак под названием "руzzкий мир" постоянно нас преследует. И может получить каждого в любой момент.

Умиротворение агрессора не работает

И метод, который предлагал ранее тот же Дроздов (отказаться от Востока, и закрыться на уютном "Западе") не работает, потому что враг звереет от чувства безнаказанности, и хочет больше и больше.

"Спокойный" захват Крыма породил у них амбиции "денацифицировать" всю Украину – в переводе с московитского "новоязыка" это означает просто осуществить новый геноцид украинских активистов, военных, научной и культурной элиты, чтобы превратить всех других в бесправных и убитых рабов.

Воины российской ИПСО

Надеюсь, что скоро ниша таких как Дроздов (с постоянным нытьем, обвинением жертв и поиском "внутренних врагов") исчезнет, потому что это будет просто не нужно в новой Украине.

Сейчас начнется самая тяжелая часть борьбы Украины за самосохранение, в которой будут применяться самые грязные методы. В том числе и инструменты информационных спецопераций.

Часть из них мы видели. Например, спецоперация – "Украина не сможет распоряжаться американским и европейским вооружением", что призвана если не остановить, то затормозить ленд-лиз, который, по-видимому, несет в себе инструмент гибели для последней империи.

Отсюда все эти истории о "хищении оружия" и другие (не менее интересные) басни для "широких масс", призванные сеять разочарование и панику. Затем все это должны использовать агенты влияния Москвы в тех же США (все эти Такеры Карлсоны и Рэнди Полы), чтобы разрушать поддержку Украины в США. Хорошо, что они сейчас там в явном меньшинстве, и командование ВСУ показало свои умения перед миром, получило признание и поддержку на уровне военного командования США, но это не значит, что враг остановится.

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И "старая добрая" тема раскола страны, противопоставления между собой украинцев никуда не денется. Ее будут и дальше "играть", потому что враг все же знает немного нашу историю (сколько бы ни рассказывал публично о "лениных" и "Австрийском генштабе") и никогда не потеряет веру в возможность натравить друг на друга, как это уже удавалось в 17, 18 и 20 веках.

Украинский ответ

Ответ на подобные вызовы и будет нашим тестом на взросление.

"Причины" же вторжения московитов в Украину такие же, что и причины их вторжений в: Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Афганистан... И множество других государств, часть из которых уже не существует из-за усилий московитов.

Они – агрессивная, имперская орда, которая мыслит себя только в постоянном завоевании чего-либо, а без завоевания теряет волю к жизни.

Они воюют с другими не потому, что имеют к другим определенные серьезные претензии. Они имеют "претензии" ко всему человечеству, как раковая опухоль имеет "претензии" к организму.