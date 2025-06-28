В Харьковской и Черниговской областях дети пострадали из-за взрывов неизвестных предметов
- На Харьковщине и Черниговщине дети пострадали в результате взрывов опасных предметов 28 июня.
- Правоохранители и спасатели напомнили о правилах безопасности в отношении подозрительных предметов.
- В селе Александровка 11-летний мальчик получил ранения, подняв взрывной предмет.
- В селе Ставище двое братьев пострадали от взрыва; один получил черепно-мозговую травму, другой - ожоги.
В Харьковской и Черниговской областях 28 июня пострадали дети в результате взрывов опасных предметов. Правоохранители и спасатели напомнили о правилах безопасности при обращении с неизвестными или подозрительными предметами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области и ГСЧС Украины.
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Чем могут быть опасны подозрительные предметы
В селе Александровка на Черниговщине 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Его доставили в больницу с ранениями.
Похожий случай произошел в селе Ставище Купянского района на Харьковщине. Двое братьев 11 и 15 лет находились дома без взрослых, когда произошел взрыв неустановленного предмета. На момент инцидента дети занимались хозяйственными делами.
Один из ребят получил открытую черепно-мозговую травму, другой – термические ожоги кисти. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был направлен в больницу, а другому оказали помощь на месте.
Спасатели и правоохранители напомнили о правила безопасности при обращении с неизвестными или подозрительными предметами:
- не подходить,
- не трогать,
- немедленно обратиться в полицию или ГСЧС по телефонам 101 и 102.