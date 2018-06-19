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Опасный вирус: хакеры нашли способ обойти защиту в Windows 10

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Хакеры нашли способ обойти защиту в Windows 10
Хакеры нашли способ обойти защиту в Windows 10 / Фото из открытых источников

Хакерская группировка Zacinlo обошла защиту в Windows 10 и нашла способ распространять вредоносное программное обеспечение, которое заставляет пользователей видеть навязчивую рекламу в интернете.

Об этом сообщают "ІТ Новости".

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Стоит отметить, что 90% зараженных этим вирусом устройств работают под управлением операционной системы Windows 10. Именно в этой системе, как утверждают разработчики, с самого начала была внедрена защита, которая мешает похожему вредному программному коду прописываться в системные корневые папки.

Сам вирус распространяется под видом бесплатного анонимного VPN-сервиса s5Mark, после установки которого подгружаются другие части вредоносного ПО. Эксперты отметили, что данный компьютерный вирус может долго оставаться незамеченным. Его основная задача – предоставлять жертве навязчивую рекламу. Также вирус способен имитировать пользовательские клики на объявлениях.

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Теги: Техно Интернет хакеры Кибербезопасность Windows 10 Хакерская атака
Источник: 24 Канал
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