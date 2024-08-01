Антироссийские операции в Африке: ГУР говорит, что о ряде нападений пока не писали в СМИ

Украинская разведка указывает на серию успешных операций против российских наемников в разных странах Африки. Некоторые из них пока еще даже не освещали в СМИ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне раскрыл информацию о ряде операций против российских военных наемников, – информирует 24 Канал. По его словам, кроме известных эпизодов в Судане, Сирии и Мали, существуют другие, еще не объявленные операции.

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Россия теряет влияние в Африке

Юсов отметил, что атаки на российские базы и наемников происходят постоянно, но не все случаи попадают в прессу. Он отметил, что такие действия свидетельствуют о росте международного противодействия российскому военному влиянию.

Монополия в сфере бандитской пиратской деятельности так называемых российских ЧВК в мире и в Африке точно подходит к концу. Появляются силы противодействия, которые могут ставить этих преступников на место.

Представитель ГУР также прокомментировал недавние события в Мали, где повстанцы-туареги уничтожили группу вагнеровцев. Он отметил, что это лишь один из примеров эффективной борьбы с российскими наемниками, которые становятся мишенями для местных ополчений.

Юсов подтвердил, что информация о количестве уничтоженных россиян уточняется, а некоторых пленных уже обменяли на месте. Он также отметил, что существует возможность передачи пленных вагнеровцев Украине, но этот вопрос остается открытым.

Представитель ГУР отметил, что подобные операции будут продолжаться, а "профессиональные патриотические люди" уже готовят следующие мероприятия. Это позволит уменьшить способности России как в Африке, так и в других регионах мира.

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Недавно спецподразделение ГУР "Химик" нанесло мощный удар по российской базе в Сирии. Самое интересное, произошло это на следующий день после встречи Владимира Путина с Асадом.