Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Что известно об успешной операции "Азова"?

Перед атакой украинские военные провели детальную разведку, после чего серией точных ударов дронами Hornet поразили объект, который оккупанты использовали для накопления и поставки топлива своим подразделениям. В результате атаки были повреждены резервуары с топливом, элементы логистической инфраструктуры, а также заблокирован железнодорожный путь, по которому российские войска доставляли материально-технические ресурсы.

В "Азове" отметили, что поражение базы существенно затруднило снабжение оккупационной группировки. По оценке военных, российское командование будет вынуждено отказаться от использования этого логистического хаба и перенести часть системы снабжения на территорию России.

Операция "Ад": смотрите видео

Напомним, массированные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам вызвали серьезный топливный кризис в России. По данным ISW, производство бензина упало до 65% от сезонной потребности, а за июнь сократилось еще на 25%. Из-за дефицита Кремль вынужден использовать резервы, искать импортное топливо и ограничивать продажу бензина в отдельных регионах. Аналитики отмечают, что украинские удары все сильнее подрывают экономику и военную логистику России.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму продолжается топливный кризис из-за ударов Сил обороны Украины по российской логистике. Оккупанты маскируют топливо в водовозах и молоковозах, перевозят его небольшими колоннами под охраной и используют второстепенные дороги.

Кроме того, российские военные начали перевозить топливо на оккупированные территории в обычных зерновозах, маскируя пластиковые резервуары с топливом под слоем зерна. Так оккупанты пытаются избежать ударов украинских дронов по топливной логистике. В Центре национального сопротивления отмечают, что украинская разведка уже отслеживает такие перевозки. Использование гражданского транспорта для доставки топлива создает дополнительную опасность для мирного населения и свидетельствует о проблемах России с поставками топлива на фронт.