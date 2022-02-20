"Операция депортация": "эвакуированных" из Донбасса держат в нечеловеческих условиях

Жители временно оккупированных территорий Донбасса, которых принудительно вывезли в Россию, оказались в ужасных условиях. Их держат без еды и сна в холодных автобусах.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 20 февраля.

Читайте также Оккупанты принудительно "мобилизуют" этнических греков на "войну с Украиной"

Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты,

– заметила омбудсмен.

Жителей Донбасса держат в ужасных условиях / Фото из телеграма Людмилы Денисовой

Остальных людей держат в спортзале школы

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности указывают, что люди, которых оккупанты принудительно вывезли из Донбасса в Россию, оказались в трудных условиях.

Сначала их напугали громкими взрывами, воем сирен и приказом об "эвакуации".

Затем они провели по 10 – 14 часов в автобусах в очередях на границе с Россией. С маленькими детьми. Без сна, еды и нормального туалета. В Россию выпускали только женщин и детей, разделяя семьи.

Обещанных оккупантами мест в российских санаториях на всех не хватило. Кого поселили в тесных палатках российского МЧС с двухэтажными нарами и узкими проходами.

Некоторых привезли в огромный спортивный зал, где вплотную расставлены десятки раскладушек.

Все это ради пропагандистской телевизионной картинки. Но и она получилась не очень убедительной: уже 20 февраля на "эвакуационных пунктах" было всего несколько семей, а в спортзале таганрогской спортивной школы №13 две трети раскладушек оказались пустыми,

– добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Получить обещанные Россией 10 тысяч рублей (около 3 600 гривен) людям будет нелегко. Надо ведь иметь российский паспорт и найти отделение "Сбербанка", оставив на кого-то маленьких детей.

Жителей Донбасса привезли в большой спортзал / Фото из телеграма Людмилы Денисовой

Украина призывает жителей оккупированных территорий оставаться дома, чтобы не оказаться жертвами терактов, которые могут готовить российские кадровые военные и спецслужбы.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Граждане Украины, жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область России, лишены права на достойные условия жизни.

Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты.

Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязуется с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.

В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале города Таганрога Ростовской области.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в России, предоставить необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.

Обращаюсь к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу немедленно реагировать на факты нарушения Россией статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны относительно незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта.