Операция еще продолжается: ГУР МО атаковало московские аэропорты дронами – источник
Главное управление разведки атаковало беспилотниками Брянскую область и московские аэропорты 19 декабря. Более того, атака все еще продолжается.
Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Отмечают, что информация российских пропагандистов о якобы "сбитии" беспилотников – неправдива.
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Сегодняшняя атака дронов на Брянщину и ряд московских аэропортов – это спецоперация ГУР. Операция продолжается. Заявления об ущербе всех не соответствуют действительности, как и озвученное количество,
– сообщил источник.
Атака беспилотников на Москву
Российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву в 12:35 по местному времени. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утверждал, мол, атаку отбили силы ПВО в Одинцовском городском округе.
Россияне заявили, что обошлись без разрушений и пострадавших.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план "Ковер", были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.Справка
Также местные жители писали в соцсетях, слышавших громкие взрывы, в частности в Московском районе областного центра.
Брянщина тоже была под атакой дронов
Также с утра 19 декабря российские власти заявляли об атаках украинских дронов в Калужской и Брянской областях.
В российском министерстве обороны заявили, что к атаке беспилотников причастен "киевский режим". Также в сообщении вражеского ведомства говорилось, что средствами ПВО был сбит один беспилотный летательный аппарат.
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Россия страдает от атак
- Атаки дронов в направлении Москвы в последние месяцы происходили неоднократно, однако, как правило, ночью.
- Так, в ночь на 17 декабря СБУ и ВСУ атаковали аэродром "Морозовск", что в Ростовской области.
- Украинские дроны пролетели не менее 300 километров, чтобы достичь цели. Беспилотники нанесли повреждения технике, которая размещалась на военном объекте.