Сторона обвинения требовала сумму, в 10 раз превышающую указанную. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Что известно о судебном решении?

ВАКС не взял под стражу председателя правления Алексея Ступака. Суд лишь частично удовлетворил ходатайство детектива. К бывшему председателю правления "Сенс Банка" применили меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

Подозреваемый обязан: ️

явяться к детективу, прокурору, в суд; ️

сообщать об изменении места работы и проживания; ️

не покидать Киев; ️

сдать паспорта для выезда за границу; ️

воздерживаться от общения с фигурантами дела "Форест Гамп" и главой Офиса президента Кириллом Будановым; ️

воздерживаться от посещения определенных помещений; ️

носить электронный браслет.

Прокурор обвинял Ступака в том, что тот предоставлял средства для легализации средств на залог экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко через ручной механизм в "Сенс-банке". Кроме того, осознавая преступное происхождение средств, экс-чиновник не принял мер по финансовому мониторингу банка. Более того, подозреваемый содействовал проведению операций и предоставлял консультации участникам преступной организации относительно механизма обхода финансового мониторинга.

Директор департамента развития централизованных информационных систем АО "Сенс-банк", которого допросили в суде, подтвердил, что Ступак в ручном режиме согласовывал платежи на сумму свыше 100 тысяч гривен. По его словам, такие платежи блокируются, а их дальнейшее прохождение согласовывает вручную ответственный сотрудник.

Отметим, что САП просила в качестве меры пресечения для подозреваемого – содержать его под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен. Такое решение аргументировали имущественным положением бывшего чиновника.

Напомним, что имя Олега Ступака фигурировало в спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп", которая всколыхнула украинское общество. Чиновника и его соратников подозревают в руководстве преступной организацией, рейдерстве, отмывании средств и подготовке к завладению имуществом.