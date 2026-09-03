Сторона обвинувачення вимагала суми більшої в 10 разів. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Що відомо про судове рішення?

ВАКС не взяв під варту голову правління Олексія Ступака. Суд лише частково задовольнив клопотання детектива. До ексголови правління "Сенс Банку" застосували запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

Підозрюваний має низку обовʼязків: ️

прибувати до детектива, прокурора, суду; ️

повідомляти про зміну місця роботи та проживання; ️

не відлучатися з Києва; ️

здати паспорти для виїзду за кордон; ️

утриматися від спілкування з фігурантами справи "Форест Гамп" та головою Офісу президента Кирилом Будановим; ️

утримуватися від відвідування деяких приміщень; ️

носити електронний браслет.

Прокурор звинувачував Ступака у тому, що він надавав засоби для легалізації коштів на заставу ексміністру енергетики України Герману Галущенку через ручний механізм в "Сенс банк". Окрім того, усвідомлюючи злочинне походження коштів, експосадовець не вжив заходів фінансового моніторингу банку. Ба більше, підозрюваний сприяв проведенню операцій та надавав консультації учасникам злочинної організації щодо механізму обходу фінансового моніторингу.

Директор департаменту розвитку централізованих інформаційних систем АТ "Сенс банку", якого допитали у суді підтвердив, що Ступак у ручному режимі погоджував платежі сумою понад 100 тисяч гривень. За його словами, такі платежі блокують, а їхній рух далі погоджує вручну відповідальний працівник.

Зазначимо, що САП просила у якості запобіжного заходу для підозрюваного – тримати його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Таке рішення аргументували майновим станом експосадовця.

Нагадаємо, що ім'я Олега Ступака фігурувало у спецоперації НАБУ та САП "Форест Гамп", що сколихнула українське суспільство. Посадовця та його поплічників підозрюють у керівництві злочинною організацією, рейдерстві, відмиванні коштів і підготовці до заволодіння майном.