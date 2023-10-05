Разведчики высадились в Крыму и вступили в бой с врагом: ГУР показало кадры операции
Источник:ГУР МО
Военная разведка Украины провела громкую операцию на территории временно оккупированного Крыма. Разведчики вступили в бой с захватчиками на территории полуострова.
Разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье оккупированного Крыма и на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в бой с врагом и нанесли ему большие потери.
Смотрите также Было жестокое сражение: в ГУР рассказали детали, как спецназовцы десантировались в Крыму
Что произошло после того, как "Артан" высадились на полуострове
В ГУР сообщили, что после высадки в Крыму и на Тендровской и Кинбурской косах спецназовцы вступили в ожесточенный бой с оккупантами и нанесли им значительные потери.
Кроме этого, после выполнения боевой задачи в Крыму, во время отхода наших защитников, враг начал их преследовать на надводных быстроходных патрульных катерах, оккупантов поддерживала их авиация. Воинам "Артана" пришлось вступить в бой на море.
В разведке отметили, что это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове, однако о большинстве из них станет известно лишь впоследствии.
Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет ощущать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий,
– отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк.
Кадры операции "Артана" в Крыму: смотрите видео
Что известно о последней операции ГУР в Крыму
- 4 октября в ГУР МО сообщили, что спецназовцы десантировались на территории временно оккупированного Крыма. В разведке сообщили, что спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины вступили в бой с россиянами.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что это была диверсионно-разведывательная операция. Он также сообщил, что наши защитники нанесли врагу серьезные потери и уже вернулись домой. Однако, к сожалению, среди наших спецназовцев тоже есть потери.