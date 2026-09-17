Командир спецподразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" Алексей "Боргезе" Сердюк в интервью 24 Каналу рассказал, что слышал от соратников высказывания, мол, он слишком сосредоточен на вере и у людей сложится иллюзия, что ставка делается не на подготовку, а на Бога. Боец отметил, что операцию такого рода удалось провести именно потому, что на стороне Украины и ее защитников стоит Бог.

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Алексей Сердюк подчеркнул, что вопрос не в плохой подготовке или планировании. По его словам, невозможно досконально спланировать такие операции, чтобы бойцы прошли 200 километров ночью по морю, выполнили задание на оккупированной территории, а затем вернулись все живыми.

Это 200 километров туда, 200 обратно. Это как из Киева в Одессу на машине, очень далеко. А это еще и было на гидроциклах. Это была моя идея – делать это именно на них. И это удалось. Когда ты что-то планируешь, особенно сложные задачи, нужны очень оригинальные решения. Только Бог может помочь, чтобы этот план осуществился. Бог может способствовать тому, чтобы руководство вообще это одобрило,

– заявил Сердюк.

Он добавил, что такие сложные операции проводятся только добровольцами, и в этом контексте также считает, что согласие бойцов пойти на риск и принять в них участие – тоже проявление поддержки Бога.

Почему? Потому что человека невозможно заставить. Он найдет миллион причин, что там что-то случилось. А там миллионы разных проблем: скутер сломался, бензин не довезли вовремя, еще что-то трудное, или заблудились в море, дезориентация на местности. Это ночь, друг друга не видно. То есть причин, почему боец может сказать, что что-то не получилось, очень много,

– пояснил Сердюк.

Для выполнения такой сложной задачи, по его словам, должно сложиться множество составляющих, нюансов. Он убежден, что рассчитать все ни один искусственный интеллект и через 100 лет не сможет, потому что в жизни существует масса случайностей, которые невозможно предвидеть.

Только Бог может выровнять твой путь, все эти случайности обратить тебе во благо. Мы это видим. Каждая операция так удается. Мне в этом смысле очень легко, как христианину, потому что я знаю: какими бы сложными ни были моменты, Бог на нашей стороне. В последний раз приезжали волонтеры и спросили, что привезти. Я подумал: "Боже, у нас нет иконы в пункте управления, хотя мы – христианское подразделение". Нам привезли ее,

– рассказал Сердюк.

Но еще до того, как волонтеры доставили икону, командир спецподразделения "Братство" отметил, что всегда знал: когда наступают сложные периоды (на грани трагедии), нужно выйти в другую комнату и помолиться, и чудо обязательно произойдет. Говорит, что именно так и поступает. Поэтому, по его убеждению, удивительные вещи действительно происходят, а вот трагедий удается избежать.

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