Командир спецпідрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Олексій "Боргезе" Сердюк в інтерв'ю 24 Каналу поділився, що чув від побратимів висловлювання, мовляв, він занадто сконцентрований на вірі й у людей складеться ілюзія, що ставка робиться не на підготовку, а на Бога. Боєць констатував, що операцію такого типу вдалося здійснити якраз через те, що на боці України та її захисників стоїть Бог.

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Олексій Сердюк наголосив, що питання не в поганій підготовці чи плануванні. З його слів, неможливо спланувати досконально такі операції, щоб бійці пішли на відстань 200 кілометрів вночі по морю, виконали на окупованій території завдання, а потім повернулися всі живими.

Це 200 кілометрів туди, 200 назад. Це як з Києва до Одеси на машині, дуже далеко. А це ще й було на гідроциклах. Це була моя ідея, щоб це робити саме на них. І це вдалося. Коли ти щось собі плануєш, а особливо складні завдання, то мають бути дуже оригінальні рішення. Тільки Бог може допомогти, щоб цей план здійснився. Бог може посприяти, аби це взагалі погодило керівництво,

– озвучив Сердюк.

Він додав, що такі складні операції проводяться лише добровольцями й в цьому контексті теж вважає, що згода бійців піти на ризик і взяти участь в них – теж прояв підтримки Бога.

Чому? Через те, що людину неможливо примусити. Вона знайде мільйон причин, що там щось сталось. А там мільйони різних проблем: скутер поламався, заправка бензину не підійшла вчасно, ще там якісь труднощі, чи заблукали в морі, дезорієнтація на місцевості. Це ніч, один одного не видно. Тобто причин, чому боєць може сказати, що щось не вийшло, дуже багато,

– пояснив Сердюк.

Для виконання такого складного завдання, з його слів, мають поєднатися безліч складників, нюансів. Він переконаний, що розрахувати все жодний штучний інтелект і через 100 років не зможе, тому що в житті існує купа випадковостей, які неможливо передбачити.

Лише Бог може вирівняти твій шлях, всі ці випадковості зробити тобі на допомогу. Ми це бачимо. Кожна операція так вдається. Мені дуже в цьому сенсі легко, як християнину, тому що я знаю, що які б складні миті не були, Бог на нашому боці. Останнього разу приїжджали волонтери й спитали, що привезти. Я думаю: "Боже, у нас немає ікони на пункті управління, хоча ми християнський підрозділ". Нам привезли її,

– розповів Сердюк.

Але і до того, як волонтери доставили ікону, командир спецпідрозділу "Братство" зауважив, що завжди знав, що коли наступають складні періоди (на межі трагедії), то потрібно вийти в іншу кімнату й помолитися, і диво точно станеться. Каже, саме так і вчиняє. Тому, на його переконання, дивні речі дійсно відбуваються, а от трагедій вдається оминути.

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