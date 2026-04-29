Наибольшие потери с 2022 года: ВСУ уничтожили и ранили более 100 кадыровцев

Украинские военные в начале весны 2026 года нанесли масштабный удар по оккупантам. В результате успешной операции ГУР ликвидировало 40 кадыровцев, а еще 80 – получили ранения.

Оккупанты в составе подразделения росгвардии "Ахмат" понесли наибольшие потери с 2022 года. Об этом сообщили в ГУР МО.

Как украинские военные уничтожили оккупантов?

Военные спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" вместе со 104 бригадой ТрО "Горынь" в начале марта провели успешную операцию по уничтожению врага.

Бойцы из Ичкерии во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР ликвидировали очередную группу наемников из подразделения росгвардии "Ахмат".

В результате ударов БпЛА и артиллерии украинские военные смогли уничтожить 40 кадыровцев и ранили еще 80 российских оккупантов.

Ударами дронов и артиллерии разведчики уничтожили вражеские транспорт и бронированную технику и нанесли кадыровцам наибольшие потери в живой силе с начала полномасштабной агрессии России,

– отметили в ГУР.

Напомним, что, что глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что российские оккупанты несут огромные потери на фронте. По его словам, преимущественно соотношение потерь на фронте составляет 1 к 5, а на Покровском направлении иногда достигает 1 к 12.

Что еще известно об успешных операциях ВСУ?

Украинские пограничники уничтожили стартовые позиции российских беспилотников типа "Молния". Вражескую пусковую позицию уничтожили до ее запуска, чтобы сохранить жизнь гражданских и военных.

ВСУ нанесли удары по военным объектам россиян на оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой областей, уничтожив системы ПВО, склады с оружием и нефтебазы.

Операция включала атаки на радиолокационные станции, зенитные комплексы, пункты управления БпЛА и мастерские подразделений БпЛА, что ослабляет российскую военную инфраструктуру в регионе.