Архивные кадры уникальной операции: как ГУР впервые применило FPV-дроны в открытом море

Бойцы подразделения Raven Group в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР совершили рейд у побережья Крыма 11 сентября 2024 года. Тогда они впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.

Только теперь разведчики поделились эксклюзивными кадрами операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Смотрите также Секреты ГУР и Буданов на спецоперациях: интервью с бойцом спецподразделения "Тимура"

Что известно об операции ГУР?

Благодаря применению FPV-дронов с лодок украинские спецназовцы смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море.

По данным ГУР, оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.

Архивные кадры применения FPV-дронов в море: смотрите видео

Борьба за украинское море продолжается! Слава Украине!

– говорится в сообщении разведчиков.

Напомним, недавно СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила российскую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах "Вышки Бойко" в Черном море. В операции приняли участие сотрудники 13 Главного управления департамента военной контрразведки.