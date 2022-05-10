"Операция" идет по плану: сколько шагов осталось Путину до парада ВСУ на Красной площади
10 мая 2022 , 18:13Читати новину українською
Источник:фейсбук Натальи Садыковой
Как выглядит план "специальной военной операции" Путина: напасть на Украину, отхватить по всем направлениям, опровергнуть миф о "второй армии мира"
Убийственное для России украинское противодействие
Поставить точку в сказках о "братских народах". Наложить более 10 000 санкций на Россию. Сделать РФ страной-изгоем.
Обратите внимание Путин оправдывался на параде: перелом уже произошел, теперь начнется отступлениеОбеспечить Украине поддержку всего мира. Ускорить вступление Украины в Евросоюз. Подогнать Украине ленд-лиз от США. Вы находитесь здесь.
Президент США подписал исторический документ о ленд-лизе для Украины / Фото из твитера Angela Perez
Операция "самоликвидация"
Расширить границы НАТО за счет Швеции и Финляндии. Потерять армию. Уйти с Донбасса. Вернуть Крым.
Провести парад Вооруженных Сил Украины на Красной площади. Выплатить репарации за нанесенный ущерб. Развалить Россию. Предстать перед судом в Гааге. Все идет четенько по плану.
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