Авария 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции оставила страшный след не только для украинцев, а для человечества в целом. Тогда кто-то не осознавал масштабы угрозы, а кто-то сознательно их замалчивал, чем спровоцировал еще большие последствия аварии.

Именно ликвидаторы первыми столкнулись с последствиями катастрофы, чем поставили свою жизнь под большой риск. Одним из таких людей был Мирон Каратник. Именно его одним из первых зафиксировали на фото военные корреспонденты в зоне отчуждения.

Снимки с тех времен является доказательством тех страшных событий и неоценимым опытом для будущих поколений, ведь показывают, как одна ошибка может разрушить все живое на своем пути. В рамках спецпроекта "Чернобыль. 40 лет катастрофы" 24 Канал пообщался с ликвидатором аварии на ЧАЭС и нашел малоизвестные фото последствий катастрофы в зоне отчуждения. Некоторые фото специально для спецпроекта предоставил Национальный музей "Чернобыль" из собственного архива.

"Командование бежало, оставив молодых солдат": как Каратник попал в Чернобыль?

Мирон Каратник родом из села Большая Туря Ивано-Франковской области. В 1985 году его призвали в армию. Проходил он службу в учебной воинской части в Тбилиси (Грузия).

На момент аварии на Чернобыльской АЭС Каратнику было 19 лет. Из Грузии его и других военных перевели в учебную воинскую часть в Золочев. Еще месяц все должны были быть там, но им внезапно сообщили, что начался сбор по тревоге.

Обратите внимание! Специально к 40 годовщине катастрофы на ЧАЭС 24 Канал опубликует ряд материалов, которые будут рассказывать о крупнейшей техногенной катастрофе и ее последствиях. В рамках проекта "Чернобыль. 40 лет катастрофы" ликвидаторы и их дети вспомнят, что происходило сразу после аварии и как это изменило их жизни. Также вместе с экспертами и историками выясним, как советская власть сделала все для того, чтобы катастрофа приобрела наибольшие масштабы.

"Какая тревога, что и куда – никто ничего не сказал. Просто привезли в Киев, а уже непосредственно там дали костюмы химзащиты: плащи, респираторы, противогазы, – и сказали, что взорвался Чернобыль и они едут на ликвидацию", – вспомнил Каратник.

В апреле 1986 года, уже через несколько дней после катастрофы, он и другие ликвидаторы прибыли в зону отчуждения. К сожалению, тогда солдаты не знали много о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции.

Мы понимали, что такое атом и тому подобное, но так сознательно и глубоко о том, что такое Чернобыльская АЭС и насколько все масштабно – никто и подумать не мог,

– сказал Мирон Каратник.

Когда он и другие мужчины прибыли на ликвидацию последствий аварии, то местных уже эвакуировали, кое-где были только старенькие люди, которые не хотели покидать свои дома.

Каратник был одним из первых, кого сфотографировали военные фотокорреспонденты в зоне отчуждения. Ему также дали эти снимки, но приказали тогда никому их не показывать и не распространять, а держать только для себя.

Мирон и другие ликвидаторы, 1986 год / Фото предоставлено 24 Каналу

Мирон вспоминает, что имел даже фотографию на самом саркофаге, но много лет назад снимок забрал себе родственник из Америки – на память. Ликвидатор был в зоне отчуждения трижды. Его группу меняли другие, а впоследствии – Мирона с коллегами снова привозили на ликвидацию.

Они охраняли территорию, проверяли дома, остались ли там люди, кто отказывался выезжать – обеспечивали едой. Мирон со страхом вспоминает, как находили даже мертвые тела и самостоятельно грузили их на служебные автомобили.

Мирон Каратник и другие ликвидаторы в зоне отчуждения, 1986 год / Фото предоставлены 24 Каналу

Сами же ликвидаторы жили в лесу в палатках. Каратник был в зоне отчуждения как раз в период, когда созревали ягоды: клубника, малина. Также на огородах были огурцы. Все это посадили люди накануне аварии на своих огородах.

Ликвидаторы совершенно не понимали, насколько серьезными являются последствия аварии – власть и командование молчали. Именно поэтому, со спокойной душой, ликвидаторы ели ягоды и овощи с огородов жителей, которых уже в Припяти не было. Ничего не вызывало беспокойства, ведь на момент пребывания в зоне отчуждения Мирон Каратник не чувствовал никаких изменений в организме, чувствовал себя абсолютно нормально.

Однако он вспомнил, что их командование находилось в зоне очень мало времени. Офицеры и генералы бежали из зоны отчуждения, а вместо себя оставляли простых молодых солдат. Мирон Каратник имеет статус ликвидатора аварии на ЧАЭС второй категории.

"Тогда впал в отчаяние": как мужчина начал узнавать об опасности катастрофы?

Жена Мирона Каратника Анна рассказала, что мужу всегда очень трудно вспоминать о событиях после аварии на ЧАЭС. Некоторое время он себя очень корил. Был в сильной депрессии после того, когда начал узнавать обо всех масштабах и последствиях катастрофы.

У нас трое детей, но одна дочь родилась тяжелобольной. После ее появления мы начали больше изучать тему аварии на ЧАЭС. Читали, какими могут быть последствия для людей, которые непосредственно там находились – тогда муж (Мирон Каратник, – 24 Канал) впал в отчаяние. Это произошло буквально после того, когда мы узнали о разного вида заболеваниях и даже смерти из-за радиации,

– поделилась она.

Ликвидатор предполагал, что причиной болезни дочери могла стать его работа на ЧАЭС после катастрофы. Никто из медиков не может ни опровергнуть эту теорию, ни подтвердить ее. Конечно, тяжелобольной ребенок мог родиться в семье, даже если бы Мирон не находился в зоне отчуждения. Однако этот факт не оставлял его мыслей.

Группа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, город Припять, 1986 год / Фото из открытых источников

Долгое время у мужа Анны было депрессивное состояние, он абсолютно ничего не хотел. В молодости, семья планировала строить дом, но у Мирона Каратника тогда на фоне психологического состояния был один ответ: "Если я умру, то все равно ничего с собой не заберу". Он не видел смысла ни в чем.

Так продолжалось около 10 лет, у него была сильная депрессия. Я ничего с этим не могла сделать. Все изменилось после смерти его 38-летнего кума. Он внезапно умер молодым, хоть и не был в Чернобыле. Тогда Мирон понял, что не надо себя корить, ведь никто не знает, кто сколько лет проживет,

– добавила Анна Каратник.

Сейчас ее муж чувствует себя хорошо. Хотя у него и есть определенные проблемы со здоровьем, но никто из медиков не может уверенно связать болезни с Чернобылем.

Хронология событий аварии на ЧАЭС в малоизвестных фото

Строительство Чернобыльской атомной электростанции началось в 1970 году, тогда и основан Припять – город-спутник, в котором жили работники ЧАЭС и их семьи. 1974 должен был стать годом, когда планировали ввести в эксплуатацию первый энергоблок, но строительство продолжалось, работники отставали от графика.

Строительство ЧАЭС, июнь 1974 год / Фото В. Бондаренко

Из-за несвоевременной поставки необходимого оборудования, первый энергоблок заработал только в сентябре 1977 года.

Несмотря на все, для тогдашней власти СССР строительство ЧАЭС было приоритетной масштабной программой развития ядерной энергетики. К работе привлекли тысячи специалистов, которые в быстром режиме выполняли задачи.

Одним из важнейших элементов строительства станции были щиты управления. Каждый энергоблок должен был иметь собственный щит, ведь именно там принимали основные решения по работе ЧАЭС.

Блочный щит управления ЧАЭС, август 1978 год / Фото В. Салихоцкий

Блочные щиты управления были оснащены тысячами единиц электроники, датчиками и системами связи. Крайне важным было расположение приборов и освещения для быстрого считывания всех этапов работы ЧАЭС.

Строительство станции завершилось в декабре 1983 года после введения в эксплуатацию последнего четвертого энергоблока. Однако уже в ночь на 26 апреля 1986 года именно там произошла масштабная катастрофа.

На четвертом энергоблоке ЧАЭС проводили испытания, однако оно привело к взрыву и разрушению реактора. Причиной этого стали технические изъяны и ошибки персонала.

Специалисты различных отраслей начали работать над устранением последствий с первых минут катастрофы, но масштабы того, что произошло, рассказали обществу не сразу.

Подготовка личного состава батальона связи в Чернобыльскую зону, май 1986 год / Фото В. Репик

В первые часы после аварии пожарные ЧАЭС пыталась тушить огонь. Главной целью было не дать пламени перекинуться на другие энергоблоки. Персонал станции также помогал бороться с последствиями.

Важно! К ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции привлекли более 600 тысяч человек. Речь идет о военных, пожарных, полицию, ученых и других добровольцев со всего СССР. Известно, что ликвидаторов-украинцев было более 350 тысяч.

Значительная часть людей, которые находились на ЧАЭС после аварии получили определенную дозу радиоактивного облучения, что впоследствии могло негативно повлиять на их состояние здоровья.

Когда специалисты начали дозиметрический контроль, чтобы измерить уровень радиации, то столкнулись с нехваткой качественных приборов для этого. Их показатели или превышали допустимые нормы, или вышли из строя, ведь не были предназначены для такого высокого уровня излучения.

Дозиметрический контроль, город Чернобыль, май 1986 год / Фото Ю. П. Щеков

Следующим крайне важным этапом стала дезактивация территории ЧАЭС. То есть очистка от радиации или снижение ее уровня загрязнения на всех поверхностях, в частности зданиях, технике, дорогах и земле.

Дезактивация территории ЧАЭС, 24 мая 1986 год / Фото Ю. П. Щеков

Ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС 19 июня 1986 года провели уникальную и чрезвычайно опасную миссию, которая получила название – операция "Игла". Тогда экипаж вертолета, которым руководил пилот Николай Мельник, опустил стальную трубу длиной примерно 20 метров со специальными датчиками в кратер разрушенного реактора.

Все для того, чтобы можно было измерять уровень радиации и температуры топлива там. Эта операция помогла получить чрезвычайно важные данные для того, чтобы в дальнейшем можно было безопасно продолжать строительство объекта "Укрытие".

Операция "Игла", ЧАЭС, 19 июня 1986 год / Фото М. М. Мельник

Создание объекта "Укрытие", или как его еще называют саркофагом, над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, началось в мае 1986 года.

Строительство объекта "Укрытие", ЧАЭС, ноябрь 1986 год / Фото Б.А. Нестеров

Саркофаг был построен в рекордные сроки – до ноября 1986 года. Для создания быстрой изоляции использовали железобетонные и металлические элементы.

Интересно. Для строительства объекта "Укрытие" использовали более 400 тысяч кубометров бетона и 7 тысяч тонн металлоконструкций.

Людям было очень опасно находиться непосредственно в эпицентре аварии из-за высокого уровня радиации, поэтому инженеры придумали дистанционный метод работы, которым помогали управлять видеокамеры и вертолеты. Ликвидаторы, которые управляли кранами, делали это в защищенных свинцом кабинах.

Строители поднимают флаг в честь завершения объекта "Укрытие", 1986 год / Фото из открытых источников

После завершения основных работ, которые должны были бы гарантировать безопасность ЧАЭС в будущем, специалисты и дальше работали над решением проблемы радиоактивных отходов и внедряли различные меры для стабильности саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком.



Патрулирование периметра 10 километровой зоны, 1987 год / Фото О. Р. Самусь

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции зона отчуждения стала объектом, который тщательно охраняют, ведь опасная радиация может навредить человеку и сейчас, в 2026 году.

Обратите внимание! Ученые считают, что Чернобыльская зона будет непригодной для постоянной жизни человека по меньшей мере еще 20 тысяч лет. Конечно, есть территории, которые могут восстановиться и раньше, но это зависит от уровня и вида радиации.

Контрольно-пропускной пункт зоны, 1993 год / Фото А. Наумов

Сейчас зона отчуждения вокруг ЧАЭС постепенно восстанавливается. Ученые проводят там исследования и даже развивается туризм, ведь радиационный фон преимущественно стабилен. Однако главным условием этого является непродолжительное пребывание в Чернобыльской зоне.

Важно, что после аварии, которая вызвала масштабную техногенную катастрофу, жизнь продолжается. В семьях ликвидаторов и эвакуированных из Припяти и Чернобыля родились дети. Они на годы стали символом того, что все усилия и жертвы, чтобы уменьшить последствия взрыва на четвертом энергоблоке, были не напрасными.

Дети, которые родились в семьях ликвидаторов после катастрофы / Фото Getty Images