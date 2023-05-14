Израиль заявил об уничтожении в секторе Газа всей верхушки "Исламского джихада"
Источник:Премьер-министр Израиля
Израиль заявил, что завершил спецоперацию против палестинской радикальной группировки "Исламский джихад". По словам премьер-министра, вся верхушка уничтожена.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 мая заявил, что операция "Щит и стрела" завершена, а вся верхушка "Исламский джихад" – уничтожена.
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Результаты операции "Щит и стрела"
Израильская армия за время операции атаковала 422 объекта "Исламского джихада" в Секторе Газы. По словам Нетаньяху, операция была завершена вечером 13 мая. Он заявил, что исполнение было "действительно идеальным". Войска Израиля ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе.
Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад",
– сказал премьер.
Он сообщил, что израильские военные "ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", составы ракет, противотанковые расчеты и многое другое".
За это время по Израилю было выпущено более 1 400 ракет.
Известно, что из сектора Газа во время операции по территории Израиля было выпущено 1 469 ракет:
- 1139 из них преодолели линию разграничения.
- 39 – упали в море.
- 291 – упала на территории Сектора Газа (около 20%).
- 437 ракет были перехвачены системами ПРО.
Что предшествовало
- В ночь на 9 мая Израиль начал военную операцию против палестинцев под названием "Щит и стрела", атаковав здания в Секторе Газы, где находились боевики "Исламского джихада". Погибли 3 полевых командира палестинцев. "Исламский джихад" пригрозил местью и на следующий день запустил более 470 ракет из сектора Газа.
- Израиль продолжил операцию и уничтожил главного ракетчика палестинцев Али Хасан Гали. В ответ "Исламский джихад" снова запустил ракеты из Сектора Газы. Несколько дней Израиль и Палестина "обменивались" массированными ракетными обстрелами.