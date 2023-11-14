Политолог Игорь Рейтерович назвал 24 Каналу две главные причины таких заявлений премьера Израиля. Одна – внешнеполитическая, а вторая – касается его дальнейшей политической судьбы.
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Первая причина: вариант меньшего зла
Нетаньяху, вероятно, имеет разные сценарии развития военных действий в Секторе Газа. Другие варианты могут привести к еще более продолжительной и кровавой войне, чем происходящая сейчас.
Потому он избрал оптимальный план, вариант меньшего зла. Однако идеального решения ближневосточной проблемы на сегодняшний день не существует. Ее пытаются решить еще с середины XX века, и по большому счету безрезультатно. Поэтому возможно Нетаньяху реализует тот сценарий, на который у него есть согласие в частности правительства национального единства,
– подчеркнул политолог.
США и другие страны могут советовать Израилю действовать иначе, однако он будет дожимать именно эту агрессивную инициативу. По мнению израильских политиков, это может быть единственно возможным вариантом.
Политолог предположил мотивы действий Израиля в секторе Газа: смотрите видео
Вторая причина: осознание ответственности
Нетаньяху усугубляя эскалацию, дожимая ситуации, в том числе с больницами в Газе, до конца, оказался в патовых обстоятельствах.
Чтобы ни делал Израиль в секторе Газа, все равно его обвинят в военных преступлениях. Это мнение информационно будет очень сложно перебить,
– отметил Рейтерович.
У премьера Израиля нет иного выбора, чем усиливать эту эскалацию, поскольку на кону стоит его политическая выживаемость. Он отдает себе отчет, что ему придется отвечать политически, а возможно и не только политически.
Израиль одна из немногих демократических стран в мире, в которых регулярно бывшие чиновники попадают на скамью подсудимых. Против них возбуждаются, в частности, уголовные дела.
Сейчас Нетаньяху находится в такой ситуации, что будет нести ответственность за свои действия. Возможно в его понимании чем жестче будет возмездие Израиля за нападение ХАМАС 7 октября, тем проще, вероятно, ему потом будет объяснить, что произошло.
Также премьер может считать, что это повлияет на решения, которые будут приниматься по отношению него в будущем.
Можно предположить, если в секторе Газа будет установлена временная израильская администрация, то страна может жить в условиях военного положения довольно долго. И это позволит Нетаньяху еще некоторое время удержаться у власти. Затем, возможно, ему удастся вывернуть ситуацию в свою пользу и даже избежать как минимум политической ответственности за то, что произошло 7 октября,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Политолог добавил, что не хотел бы верить в эту версию, потому что она очень цинична, однако нужно понимать, что политики иногда мыслят несколько иными категориями.
Война между Израилем и ХАМАС: коротко
- Бои в Секторе Газы идут рядом с больницей "Аль-Шифа", в которой находится не менее 2300 человек. В помещении медицинского учреждения заблокировано 600 – 650 пациентов, от 200 до 500 сотрудников и около 1500 местных жителей, скрывающихся там.
- В то же время Израиль считает, что боевики ХАМАС находятся в бункере, расположенном под зданием больницы, и они используют пациентов в качестве прикрытия.
- Также министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС полностью потерял контроль над Газой. Он добавил, что "террористы убегают на юг", а гражданское население не верит в правительство и грабит базы ХАМАС. В то же время, ЦАХАЛ продолжает действия относительно того, чтобы вытеснить бойцов ХАМАС из туннелей, где они прячутся.