Политолог Игорь Рейтерович назвал 24 Каналу две главные причины таких заявлений премьера Израиля. Одна – внешнеполитическая, а вторая – касается его дальнейшей политической судьбы.

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Первая причина: вариант меньшего зла

Нетаньяху, вероятно, имеет разные сценарии развития военных действий в Секторе Газа. Другие варианты могут привести к еще более продолжительной и кровавой войне, чем происходящая сейчас.

Потому он избрал оптимальный план, вариант меньшего зла. Однако идеального решения ближневосточной проблемы на сегодняшний день не существует. Ее пытаются решить еще с середины XX века, и по большому счету безрезультатно. Поэтому возможно Нетаньяху реализует тот сценарий, на который у него есть согласие в частности правительства национального единства,

– подчеркнул политолог.

США и другие страны могут советовать Израилю действовать иначе, однако он будет дожимать именно эту агрессивную инициативу. По мнению израильских политиков, это может быть единственно возможным вариантом.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за его действия в Секторе Газа. Речь идет об ударах ЦАХАЛ по анклаву, в результате которых погибло большое количество гражданского населения. Блинкен добавил, что Израиль должен приложить больше усилий по защите мирных палестинцев.

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Вторая причина: осознание ответственности

Нетаньяху усугубляя эскалацию, дожимая ситуации, в том числе с больницами в Газе, до конца, оказался в патовых обстоятельствах.

Чтобы ни делал Израиль в секторе Газа, все равно его обвинят в военных преступлениях. Это мнение информационно будет очень сложно перебить,

– отметил Рейтерович.

У премьера Израиля нет иного выбора, чем усиливать эту эскалацию, поскольку на кону стоит его политическая выживаемость. Он отдает себе отчет, что ему придется отвечать политически, а возможно и не только политически.

Израиль одна из немногих демократических стран в мире, в которых регулярно бывшие чиновники попадают на скамью подсудимых. Против них возбуждаются, в частности, уголовные дела.

Сейчас Нетаньяху находится в такой ситуации, что будет нести ответственность за свои действия. Возможно в его понимании чем жестче будет возмездие Израиля за нападение ХАМАС 7 октября, тем проще, вероятно, ему потом будет объяснить, что произошло.

Также премьер может считать, что это повлияет на решения, которые будут приниматься по отношению него в будущем.

Можно предположить, если в секторе Газа будет установлена временная израильская администрация, то страна может жить в условиях военного положения довольно долго. И это позволит Нетаньяху еще некоторое время удержаться у власти. Затем, возможно, ему удастся вывернуть ситуацию в свою пользу и даже избежать как минимум политической ответственности за то, что произошло 7 октября,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Политолог добавил, что не хотел бы верить в эту версию, потому что она очень цинична, однако нужно понимать, что политики иногда мыслят несколько иными категориями.

Война между Израилем и ХАМАС: коротко