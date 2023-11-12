Впрочем, такие заявления ничего не изменят в отношениях двух стран. По крайней мере ближайшие несколько недель. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил политолог Игорь Рейтерович.
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"За несколько недель, если все пойдет так, как планирует ЦАХАЛ, они могут завершить наземную операцию. И тогда исчезнет необходимость выступать с критикой. Если операция не затягивается", – пояснил политолог.
Политика США
По словам Рейтеровича, США оказались в сложной ситуации. Они до сих пор не отработали политику, которая удовлетворила бы их союзников и Израиль. Потому представителям страны приходится выступать с подобными заявлениями.
Игорь Рейтерович о политике США: смотреть видео
Как говорится в сообщениях СМИ, США пытаются оказывать давление на Израиль, поскольку количество жертв, о котором отметил Блинкен, негативно влияет на отношения между арабским миром и Вашингтоном.
Поэтому США, по-видимому, и заинтересованы в том, чтобы эта операция быстрее закончилась и начался процесс мирного урегулирования. Но подавляющее большинство американских политиков (как демократов, так и республиканцев) на стороне Израиля. Они считают его действия адекватными,
– добавил политолог.
Операция Израиля: последние новости
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху хочет оставить части ЦАХАЛ в Секторе Газа по окончании наземной операции. Впрочем, это противоречит позиции США, которые планируют разместить там международные силы и сохранить палестинскую автономию.
- Боевики ХАМАС захватили более 200 человек заложников. Израиль вел тяжелые переговоры по их освобождению. Так, обе стороны договорились об освобождении палестинских женщин и детей, удерживаемых Израилем. ХАМАС освободит 100 женщин и детей.
- В ночь на 11 ноября из Сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев. Таким образом общее количество спасенных уже составляет 214 человек. Также удалось спасти девять молдаван.