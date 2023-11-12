Утім, такі заяви нічого не змінять у відносинах двох держав. Принаймні найближчі декілька тижнів. Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив політолог Ігор Рейтерович.
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"За декілька тижнів, якщо все піде так, як планує ЦАХАЛ, вони можуть завершити наземну операцію. І тоді зникне сама необхідність виступати з критикою. Якщо операція не затягується", – пояснив політолог.
Політика США
За словами Рейтеровича, США опинилися у складній ситуації. Вони досі не відпрацювали політику, яка задовольнила б їхніх союзників та Ізраїль. Тому представникам країни доводиться виступати із подібними заявами.
Ігор Рейтерович про політику США щодо Ізраїлю: дивитись відео
Як йдеться у повідомленнях ЗМІ, США намагаються чинити тиск на Ізраїль, оскільки кількість жертв, про яку наголосив Блінкен, негативно впливає на відносини між арабським світом та Вашингтоном.
Тому США, мабуть, і зацікавлені в тому, щоб швидше ця операція закінчилася і почався процес мирного врегулювання. Але переважна більшість американських політиків (як демократів, так і республіканців), на стороні Ізраїлю. Вони вважають його дії адекватними,
– додав політолог.
Операція Ізраїлю: останні новини
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче залишити частини ЦАХАЛ у Секторі Гази після закінчення наземної операції. Утім, це суперечить позиції США, які планують розмістити там міжнародні сили та зберегти палестинську автономію.
- Бойовики ХАМАС захопили понад 200 осіб заручників. Ізраїль вів важкі перемовини щодо їх звільнення. Так, обидві сторони домовилися про звільнення палестинських жінок і дітей, яких утримує Ізраїль. Натомість ХАМАС звільнить 100 жінок і дітей.
- У ніч на 11 листопада з Сектора Гази до Єгипту перейшли ще 11 українців. Таким чином загальна кількість врятованих уже становить 214 осіб. Також вдалося врятувати 9 молдаван.