Євген Корнійчук – надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі – в ефірі телемарафону розповів, що у ніч на 11 листопада кордон з Сектора Гази до Єгипту перейшли ще 11 українців. Загальна кількість рятованих становить 214 українців, інформує 24 Канал. Також вдалося врятувати 9 молдаван.

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Наразі українські військові та дипломати працюють, аби евакуація відбувалася вчасно та без перешкод. Наразі від українців отримали приблизно 360 звернень. Ізраїльська та єгипетська сторона надали понад 200 дозволів. У межах цих дозволів люди перетинають кордон.

Які проблеми виникли

Проблемою є те, що не всі громадяни, які подалися на евакуацію, прибули на Південь до пункту пропуску Рафах. Ті, хто не зміг це зробити, фактично наразі не отримають такої можливості, оскільки зв'язок з ними втрачається.

Окрім того, не всі подаються на евакуацію. Можливо, не пускають чоловіки. Або чоловіки не отримують дозволу, й дружини не хочуть їх залишати. Комусь не дали дозволів для дітей.

Україна працює над тим, аби заявки опрацювали оперативно. Евакуація відбувається під час військової операції. Тому є певні складнощі. Однак допомогу надають. Корнійчук наголосив, що Україна робить все можливе і навіть більше.

Аеропорт з українцями приземлився у Молдові

У Молдові 11 листопада приземлився літак, на борту якого перебували 155 людей, яких вдалось врятувати з Сектора Гази. На борту перебували: