Бывшему сотруднику Офиса генерального прокурора предъявили подозрение в связи с операцией "Карфаген"

22 октября НАБУ и САП вручили подозрение бывшему главе департамента Офиса генерального прокурора по делу на 1 миллиард гривен. Чиновник отвечал за конспирацию и систематический сбор средств из нелегальных колл-центров.

Об этом сообщает НАБУ.

Что известно о новом подозрении в рамках операции "Карфаген"?

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику преступной организации, разоблаченной в ходе масштабной спецоперации "Карфаген". Речь идет о бывшем руководителе одного из департаментов Офиса Генерального прокурора.

По версии следствия, экс-чиновник играл одну из ключевых ролей в работе преступной схемы. В частности, он напрямую контактировал с представителями нелегальных колл-центров и систематически получал от них деньги.

Кроме того, в его обязанности, по данным правоохранителей, входило обеспечение безопасности и конспирации членов преступной организации. Также он мог привлекать к противоправной деятельности других лиц.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды по делу превышает 1 миллиард гривен.

Напомним, операция "Карфаген" направлена на ликвидацию преступной организации, которая систематически обеспечивала "крышу" сети нелегальных мошеннических колл-центров по всей Украине.

По версии правоохранителей, один из руководителей организации был должностным лицом структурного подразделения Офиса Генерального прокурора. За ежемесячную плату участники схемы якобы гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокирование расследований.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к деятельности преступной организации.