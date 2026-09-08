Комментируя в эфире 24 Канала события, связанные с операцией НАБУ и САП "Карфаген", заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан отметила, что украинский президент был готов уволить Кравченко еще раньше, но генеральный прокурор заручился значительной поддержкой со стороны представителей Верховной Рады.

Операция "Карфаген": ситуация стала токсичной для Зеленского

По словам заместительницы исполнительного директора ЦПК, народные депутаты, несмотря на резонансное дело, убеждали президента Украины оставить Руслана Кравченко на посту генерального прокурора по определенным причинам. Она уточнила, по каким именно.

Я убеждена, что на самом деле это не его решение. Известно, что когда началась операция НАБУ и САП, состоялась встреча Кравченко с президентом, и, судя по всему, он уже тогда был готов его уволить, но тот пользовался неплохой поддержкой в украинском парламенте среди народных депутатов, председателя фракции "Слуга народа" Арахамии, которые не хотели увольнять Кравченко по одной причине – генеральный прокурор обладает исключительными полномочиями возбуждать дела в отношении народных депутатов,

– озвучила Щербан.

Заместитель исполнительного директора ЦПК напомнила, что в свое время Кравченко отказал НАБУ в регистрации дела в отношении Давида Арахамии и других народных избранников. Соответственно, как подчеркнула Щербан, генеральный прокурор оставался для них гарантом их безопасности.

Когда в воскресенье стали известны подробности дела и прокурор начал озвучивать определенные вещи, эта история стала токсичной лично для президента Зеленского. Поэтому я уверена, что он вчера вечером (7 сентября) прямо сказал Руслану Кравченко, что нужно уходить в отставку. Тогда как тот, имея поддержку парламента, собирался бороться с этой историей,

– отметила Щербан.

Подводя итог, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции подчеркнула, что сейчас главное – заниматься не столько назначением нового генерального прокурора, сколько начать процесс законодательных изменений, подойти к этой ситуации системно, а не просто провести кадровые перестановки.

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