Курская операция должна была начаться раньше: в ВСУ сказали, почему перенесли наступление

Операция Сил обороны в Курской области продолжается с 6 августа 2024 года. Впрочем, наступление на этом направлении должно было начаться раньше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документальный фильм "Операция Курск".

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Наступление на Курщине должно было начаться раньше

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказал, что наступление в Курской области планировали начать 4 августа.

Думали, что не успеем. Тогда как раз мы должны были 4-го начать. 4-го пошел дождь,

– отметил Павел Розлач.

Добавил, колесная техника не позволила продвигаться вперед, начала буксовать. Поэтому было принято решение перенести наступление. 5-го сохло, а 6 августа уже все произошло. Военный заметил, это дало нашим защитникам два дополнительных дня. Поэтому все успели.

Мы понимали, что успех зависит буквально от первого дня, – что сможем сделать за 1 день, как сможем продвинуться,

– отметил Александр Комаренко.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ подчеркнул, от этого зависело очень много. Практически весь успех операции.