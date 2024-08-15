ООН просит Россию о доступе к приграничью Курской, Белгородской и Брянской областей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой обеспечить доступ к приграничным районам. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях.

Об этом говорится в заявлении представительницы УВКПЧ Элизабет Тросселл в электронном письме агентству AFP. Известно, что запрос был отправлен 14 августа.

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О чем говорится в обращении ООН к России

Управление направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ к районам России, пострадавших от боевых действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, согласно нашему мандату по мониторингу и оценке соблюдения прав человека,

– отметила Тросселл.

В издании отметили, что запрос был направлен еще в среду, 14 августа. Представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в четверг, 15 августа, заявил, что российская сторона получила запрос на посещение делегацией ООН трех областей. Впрочем, пока запрос передан в МИД России.

К слову, несколько дней назад Россия созвала неформальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Курской области. В письме российская сторона указала, что темой обсуждения будут "преступления, совершенные киевской властью".