Поэтому вопрос не в доверии, а масштабе. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко, отметив, что Украина привлекла немало военных к операции на Курщине.

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Почему операцию на Курщине проводят не российские добровольцы

Нардеп рассказал, что в Курской области находится определенное количество украинских бригад – от десантных до мотострелковых. Понемногу подходят резервы, они продолжают укрепление территорий. Кроме военного аспекта, есть еще и политический. Последнего вряд ли удалось бы достичь с помощью российских добровольцев.

Украина продемонстрировала, что ради национальных интересов готова к любым действиям. Казалось, что наше государство понемногу начинает отставать, однако благодаря операции на Курщине удалось опровергнуть такие мысли. Рано говорить о переломном моменте, но боевые действия на российской территории играют важную роль. Украина открыла широкий фронт по линии границы, который является незащищенным со стороны России.

Более 200 километров сложно защитить. Вообще России надо иметь большое количество войск, а их нет. Они находятся на Востоке. Поэтому, это наш такой показательный ход. Мы продемонстрировали, что готовы проводить операции на территории противника. Все считали, что это "красные линии" и читали ядерную стратегию Путина и Герасимова, но сейчас Украина идет против всех стратегий и получает успех на этом направлении,

– отметил Роман Костенко.

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Можно сделать вывод: России важнее продолжать наступление в Донецкой и Луганской областях, чем защитить свои территории. Россияне не хотят ослаблять ситуацию на Покровском направлении. На этом участке враг активно проводит "мясные штурмы". Понимает, что только перебросит войска на Курщину, то второй раз будет сложно запустить такой "каток", и даже несмотря на огромные потери.

Ожесточенные бои на Покровском направлении: смотрите на карте