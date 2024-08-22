Тому питання не в довірі, а масштабі. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної ради з нацбезпеки Роман Костенко, зауваживши, що Україна залучила чимало військових до операції на Курщині.

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Чому операцію на Курщині проводять не російські добровольці

Нардеп розповів, що в Курській області перебуває певна кількість українських бригад – від десантних до мотострілецьких. Потроху підходять резерви, вони продовжують укріплення територій. Окрім військового аспекту, є ще й політичний. Останнього навряд вдалось би досягнути за допомогою російських добровольців.

Україна продемонструвала, що заради національних інтересів готова до будь-яких дій. Здавалося, що наша держава потроху починає пасти задніх, однак завдяки операції на Курщині вдалося спростувати такі думки. Зарано говорити про переломний момент, але бойові дії на російській території відіграють важливу роль. Україна відкрила широкий фронт по лінії кордону, який є незахищеним з боку Росії.

Понад 200 кілометрів складно захистити. Взагалі Росії треба мати велику кількість військ, а їх немає. Вони перебувають на Сході. Тож, це наш такий показовий хід. Ми продемонстрували, що готові проводити операції на території противника. Всі вважали, що це "червоні лінії" й читали ядерну стратегію Путіна і Герасімова, але зараз Україна йде проти усіх стратегій та здобуває успіх на цьому напрямку,

– наголосив Роман Костенко.

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Можна зробити висновок: Росії важливіше продовжувати наступ на Донеччині та Луганщині, ніж захистити свої території. Росіяни не хочуть послабляти ситуацію на Покровському напрямку. На цій ділянці ворог активно проводить "м'ясні штурми". Розуміє, що щойно перекине війська на Курщину, то вдруге буде складно запустити такий "каток", і навіть не зважаючи на шалені втрати.

Запеклі бої на Покровському напрямку: дивіться на карті