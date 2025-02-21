Российские войска пытаются уничтожить логистику ВСУ на Курщине, – DeepState

Оккупанты усиливают удары по логистическим маршрутам, которые ведут к Курщине, нанося огневые поражения по всему, что движется в этом направлении на Сумщине. Наиболее опасен участок Писаревка-Юнаковка.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на Курщине

Аналитики рассказали, что россиянам удалось полностью оккупировать Свердликово. Враг продолжает давить на западной части территории Курской группировки Сил Обороны.

Кроме того, российские войска пытаются обрезать логистические путь. Оккупанты наносят удары по всем целям, которые движутся в направлении Курщины на Сумщине.

Что происходит в курской области: смотрите на карте

Наиболее опасным участком является Писаревка-Юнаковка, где враг атакует FPV-дронами и артиллерией.

Для врага возникает очевидная и уже привычная цель – логистика. К сожалению, они достигли в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются достичь этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо,

– говорится в сообщении.

Аналитики выразили надежду, что для противодействия этому будут приняты все необходимые меры.