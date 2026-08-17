НАТО больше не обучает украинцев управлению дронами: СМИ объяснили, почему было принято такое решение

Украинские военные в ходе учений в Польше не проходят базовые курсы по управлению дронами и радиоэлектронной борьбе. Вместо этого западные инструкторы уделяют основное внимание тактике, лидерству и интеграции беспилотников в боевые операции.

Об этом пишет Business Insider.

Почему инструкторы НАТО больше не обучают украинцев управлению дронами?

Украина уже имеет значительный боевой опыт в этих сферах, поэтому программа подготовки сосредоточена на других навыках.

Обучение проходит в рамках многонациональной инициативы "Операция Легио", которую возглавляет Норвегия. Ее цель – передать украинским военным западные подходы, военные доктрины, навыки лидерства и специализированные знания. Офицер, ответственный за координацию учений, майор Джон пояснил, что украинские военные сами определяют, что для них наиболее необходимо.

Мы не проводим курсы по дронам. Мы не проводим курсы по радиоэлектронной борьбе,

– отметил он.

По его словам, украинские военные уже обладают достаточной подготовкой и практическим опытом в этих направлениях, полученным во время войны.

Несмотря на отсутствие базовых курсов для операторов БПЛА, дроны используются практически на всех этапах подготовки. Украинские военные учатся интегрировать беспилотники в тактику, планирование операций и процесс принятия решений. Во время учений военные должны реагировать на атаки беспилотников, использовать БПЛА для разведки позиций противника и противодействовать вражеским дронам. Также имитационные силы, воспроизводящие действия российских войск, применяют беспилотники во время тренировок.

Отдельный центр дронов на полигоне обеспечивает военных необходимым оборудованием, помогает с ремонтом и позволяет испытывать новые тактики и технологии, в частности 3D-печать.

Важной частью программы является обмен опытом. Украинские инструкторы работают вместе с военными Норвегии, Эстонии, Финляндии, Швеции и других стран.

Бригадный генерал Атле Молде подчеркнул, что украинский опыт в применении дронов и РЭБ чрезвычайно ценен для западных армий. По его словам, союзникам необходимо восстанавливать потенциал в сфере радиоэлектронной борьбы, который после окончания холодной войны не был приоритетным.

Украинские специалисты также демонстрируют западным военным, как беспилотники и наземные роботизированные системы используются непосредственно на поле боя. Программа охватывает широкий спектр военной подготовки. В частности, украинские защитники отрабатывают штурмовые действия, бои в городской местности, зачистку окопов, применение тяжелого вооружения, инженерную и медицинскую подготовку. Особое внимание уделяется принятию решений командирами. Разведывательные данные, поступающие с дронов, военные должны использовать для планирования и корректировки действий подразделений.

Напомним, во время военных учений в Германии украинские операторы дронов из подразделения Nemesis фактически "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду, выявив уязвимость тяжелой техники перед БПЛА. Учения показали, что НАТО еще предстоит совершенствовать тактику противодействия дронам, хотя американские военные впоследствии адаптировались, усилив маскировку, рассредоточение и применение РЭБ.