О новом прорыве ВСУ на Курском направлении пока мало информации. Военные молчат, как это было в начале Курской операции летом прошлого года. Информационная тишина – ключ к успеху любой наступательной или оборонительной операции.

Майор ВСУ Егор Чечеринда в эфире 24 Канала рассказал, какого следующего шага от ВСУ боятся российские "Z"-блогеры.

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Российские "Z"-блогеры и СМИ пишут о том, что этот удар ВСУ в Курской области может быть отвлекающим маневром. Они считают, что основной удар может готовиться с территории Сумской области. Возможно, даже из Брянской или Белгородской областей.

Зная Александра Сырского, можно предположить, что существует большой стратегический план, который пока остается для нас закрытым. Поэтому ждем дальнейшего развития событий. Россияне, судя по всему, очень волнуются, что этот прорыв – только маневр, а силы ВСУ сосредоточены на территории Сумской области,

– пояснил Егор Чечеринда.

Он добавил, что информационная тишина должна быть полной для успешной операции. Сейчас в Курской области в отдельных районах ведутся ожесточенные бои. Украинцам надо дождаться момента, когда детали операции можно будет раскрывать.