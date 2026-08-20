Защищенные мессенджеры, утечка данных и "японцы": САП раскрыла меры конспирации Никитася и Мудрой

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыл подробности заговора бывшего народного депутата Максима Микитася и бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. В частности, фигуранты пытались через свои связи узнать о предстоящих обысках.

Слова прокурора САП привел Центр противодействия коррупции.

Как фигуранты пытались скрывать свои действия?

Судя по разговорам Мудрой и Микитася, они уничтожали документы, имеющие отношение к делу, использовали зарубежные телефонные номера и мессенджер Threema.

Кроме того, Мудрая обсуждала возможность срочной смены места жительства и переоформления документов на жилье

Японцы (так некоторые фигуранты называют НАБУ) пытаются получить НСРД (постановление на проведение следственных действий). У меня такие мысли насчет квартир. Нужно быстро съехать отсюда, не жить здесь,

– говорила Мудра.

В материалах расследования также содержатся инструкции от Микитася относительно уничтожения цифровых следов в случае угрозы разоблачения.

Отключи этот номер. Второй номер, если вдруг что-то произойдет, у нас есть функция удаления данных на расстоянии – она удаляет. Карту выбросить. Secret-чат не видят. Я уже видел, как проверяют телефоны,

– советовал Микитась.

Помимо уничтожения информации и замены гаджетов, фигуранты обсуждали необходимость получения доступа к постановлениям суда об обысках.

В какой-то момент фигурантка узнала о возможных обысках и попытках силовых структур зафиксировать ее действия.

Меня предупредили, чтобы Ирина (так зовут Мудру) была осторожной, потому что это все зафиксировано,

– сказала она.

Из аудиозаписей стало известно, что Мудра пыталась выяснить, что именно ведомство готовит следственные действия – ГБР или НАБУ. При этом из разговоров следует, что фигуранты имели возможность выхода на представителей ГБР, тогда как на НАБУ у них рычагов влияния не было.

Напомним, во время судебного заседания, на котором бывшему народному депутату Микитасю выбирали меру пресечения, правоохранители объявили имена всех фигурантов операции "Форест Гамп".