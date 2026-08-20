Слова прокурора САП навели у Центрі протидії корупції.

Як намагались конспіруватись фігуранти?

Судячи з розмов Мудрої та Микитася вони знищували документи, що стосувались справи, використовували закордонні номери телефонів та месенджер Threema.

Крім того, Мудра обговорювала можливість термінової зміни місця проживання та переоформлення документів на житло

Японці (так деякі фігуранти називають НАБУ) намагаються взяти НСРД (ухвалу для проведення слідчих дій). У мене такі думки по квартирах. Потрібно швидко з'їхати звідси, не жити тут,

– казала Мудра.

У матеріалах розслідування також містяться інструкції від Микитася стосовно знищення цифрових слідів у разі загрози викриття.

Вимкни цей номер. Другий номер, якщо раптом щось відбувається, у нас на віддаленні ставиш функцію – воно видаляє. Картку викинути. Secret-чат не бачать. Я вже бачив, як телефони перевіряють,

– радив Микитась.

Окрім знищення інформації та заміни гаджетів, фігуранти обговорювали необхідність отримання доступу до ухвал суду про обшуки.

В якийсь момент фігурантка дізналася про можливі обшуки та спроби силових структур зафіксувати її дії.

Мене попередили, щоб Ірина (так звати Мудру) була обережною, бо це все зафіксовано,

– сказала вона.

З аудіозаписів стало відомо, що Мудра намагалася з'ясувати, яке саме відомство готує слідчі дії – ДБР чи НАБУ. При цьому з розмов випливає, що фігуранти мали можливість виходу на представників ДБР, тоді як на НАБУ у них важелів впливу не було.

Нагадаємо, під час судового засідання, де екснардепу Микитасю обирали запобіжку, правоохоронці оголосили імена усіх фігурантів операції "Форест Гамп".