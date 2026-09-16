120 миллионов гривен залога: Кропива не смог обжаловать меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. Фигурант дела "Карфаген" и в дальнейшем останется под стражей.

Кроме того, у него есть альтернатива – внести залог в размере 120 миллионов гривен. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о деле?

ВАКС начал рассматривать апелляцию стороны защиты Сергея Кропивы во вторник, 15 сентября. Адвокаты просили смягчить подозреваемому меру пресечения. Они предлагали домашний арест с электронным браслетом вместо содержания под стражей.

Также защита просила суд уменьшить залог со 120 миллионов гривен до 2, аргументируя это тем, что установленная сумма была чрезмерной. Сам Кропива говорил, что 2 миллиона гривен – это максимальная сумма, которую он может внести. Адвокаты опровергали риск побега бывшего сотрудника ОГП. Суд заслушал позицию адвокатов и подозреваемого и объявил о перерыве.

Заседание продолжилось в среду, 16 сентября. Прокурор САП заявил, что следствие установило факт легализации имущества на сумму 41 761 850 гривен в период с августа 2025 по 2026 год. Примерно такую же сумму, по его словам, выявили за период 2023–2025 годов.

Прокурор также подчеркнул, что часть недвижимости оформлялась на родственников и лиц, связанных с подозреваемым. Сторона обвинения заявила, что в материалах следствия есть данные о 505 колл-центрах, которые "крышевали" фигуранты дела.

Обратите внимание! По словам прокурора САП, ориентировочная сумма с одного такого колл-центра могла составлять около 7 тысяч долларов в месяц, в целом это около 3,5 миллиона долларов ежемесячно.

Сторона обвинения подчеркнула, что существует риск того, что Кропива будет скрываться, уничтожит доказательства и будет влиять на других участников дела. Прокурор подчеркнул, что следствие зафиксировало разговоры о возможности использования оперативных талонов, организации пересечения границы для других лиц, сокрытия имущества. Также подозреваемые проводили инструктаж по поведению в случае интереса со стороны НАБУ.

Что известно о решении суда?

Апелляционная палата ВАКС оставила решение суда первой инстанции без изменений. Кропива остался под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу его защиты.

Напомним, что 6 сентября ВАКС избрал Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября с альтернативой внесения залога в размере 120 миллионов гривен. Сторона обвинения просила залог в размере 200 миллионов гривен.

Кропива является фигурантом операции НАБУ и САП "Карфаген". Следствие подозревает сотрудника ОГП в том, что он возглавлял преступную организацию, участники которой "крышевали" мошеннические колл-центры и легализовали полученные незаконным путем деньги.